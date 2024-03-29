دار دبي للأوبرا تفتتح وجهةً جديدةً بين رحابها

بين أحضان دار دبي للأوبرا يوفّر مطعم ألبا ملاذاً فاخراً، ليستهلّ عصراً جديداً من التميّز في تجارب الطعام الفاخرة. تقدّم هذه الوجهة الراقية أطباقاً استثنائية تمزج ما بين فنون الطهي الأسيوية والأوروبية، لتعكس روح المدينة النابضة بالحياة حيث تتناغم مختلف الثقافات بمنتهى السلاسة. يستوحي المطعم نكهاته من المطبخ الصيني والياباني والكوري الجنوبي، ويزيّنها بلمسة متوسطية آسرة ليشكّل وجهة مثالية يحلو فيها التلذّذ بأشهى الأطباق الفاخرة والنكهات الخارجة عن المألوف في أي وقت من اليوم.

تعكس الأطباق التي يقدّمها مطعم ألبا جوهر التبادل الثقافي الراسخ بين الشرق والغرب، بحيث تزاوج ما بين النكهات الأسيوية الشهية مع تقنيات الطهي الأوروبية الحديثة. كذلك، تخضع تجربة الطعام لإدارة الشيف فلاديمير تشيستياكوف الشهير والشيف مينو تيد شين، وقد أثمرت باقةً من الأطباق المميزة التي نذكر منها الإسقالوب النيء، يوكهوي لحم البقر، وهو مزيج فاخر من الأوني والكمأة والكافيار وماكي واغيو الذي يُقدّم مع كبد الإوز المسمّن الشهي. كما تشمل الأطباق الأخرى البارزة شريحة خاصرة لحم بقر واغيو المزيّنة بالكمأة التي تُقدّم مع صلصة كاتسو والخردل الياباني، فضلاً عن شريحة ريب آي الواغيو المكسوة بصلصة الصويا وفلفل أنشو. بالتالي، لا بدّ للضيوف من تذوّق الأطباق الفريدة التي تكتنفها قائمة الطعام المتميّزة للتعرّف إلى مروحة من النكهات الشهية.

يتميّز مطعم ألبا بتصميم داخلي استثنائي يحمل بصمة تريستان دو بليسي، ويتناغم فيه الطراز الأوروبي مع الثقافة والفلسفة الآسيوية لإرساء أجواءٍ تنسجم مع إبداعات الطهي والمشروبات التي يقدّمها. فيدعو المطعم الفاخر روّاده إلى الانغماس في تجربة طعام تدلل الحواس وتتجاوز كل التوقعات، حيث يتلاقى التميز في الطهي مع الأساليب المبتكرة في مزج الكوكتيلات.