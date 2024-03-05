تتويج الفائزين في سباق قوارب التجديف التراثية

اختتمت، أول من أمس، منافسات سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان التراث البحري.

وجرت منافسات السباق، الذي نظم على كورنيش أبوظبي لمسافة أربعة أميال بحرية، في أربعة أشواط بألوان علم الدولة، وبمشاركة 1156 بحاراً، تم توزيعهم على 68 قارباً، بمعدل 17 بحاراً في كل قارب مع السكوني.

واستقطبت مشاركة هيئة أبوظبي للتراث، العديد من زوار المهرجان، للتعرف إلى جوانب من حياة الآباء والأجداد في الصيد والغوص والحِرف البحرية، وذلك من خلال «بيت البحر» الذي ضم نماذج متنوعة للقوارب التراثية وأدوات الصيد والغوص وفلق المحار، وقدم خبرات تراثية مختلفة عبر مجموعة من الورش البحرية.

وشهد ركن الإصدارات حراكاً ملحوظاً من زوار المهرجان، بما عرضه للجمهور والمهتمين بتراث دولة الإمارات من عناوين تراثية، لاسيما العناوين ذات الصلة بالتراث البحري، إضافة إلى أعداد مجلة «تراث» التي تصدرها الهيئة.

وجذبت عروض المحامل التراثية التي نظمتها الهيئة على امتداد كورنيش أبوظبي، اهتمام الزوار بهدف التعرف إلى تفاصيل تراث الحياة البحرية في الماضي الأصيل، وبكل ما يجسده هذا التراث من مخزون ثري.