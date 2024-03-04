الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في شهر القراءة بـ 300 فعالية

يحتفي الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي بشهر القراءة الوطني ببرنامج حافل بالفعاليات طوال شهر مارس.

وقال المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، عبدالله ماجد آل علي: «مع احتفاء دولة الإمارات باستقبال شهر القراءة الوطني، يسرنا أن نؤكد أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يحرص على أن يظل المنهل العذب للقراءة على مدار العام، إذ يُشرِع أبوابه أمام القراء بمختلف مشاربهم، ويوفر لهم المراجع والمصادر وأوعية المعلومات التقليدية والإلكترونية، وها نحن في مقر الأرشيف نستقبل شهر القراءة الوطني بافتتاح قاعة ثانية للمطالعة تتوافر فيها جميع الخدمات لروادها وفق أرقى الممارسات والتقنيات، بأكثر من 300 نشاط وفعالية قرائية نصل بها إلى جمهور الأرشيف والمكتبة الوطنية بمختلف شرائحه».

وينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية عدداً من الفعاليات خلال شهر القراءة، من بينها: برنامج عظماء المفكرين الذي يحتفي بكبار الأدباء والمفكرين، وبرنامج الموسم الثقافي الذي يواصل تنفيذ المحاضرات والندوات التي تعزز دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في إثراء مجتمعات المعرفة، وبرنامج مساحة معرفة الذي ينفّذه الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب، علاوة على برنامج مع القطاع التعليمي يحتوي على الماراثون القرائي الخاص بالطلبة، وبرنامج «هيا معاً» الذي يركز على القراءة وهو موجّه للأطفال، وبرنامج «مبدعون» الذي يُعنى بمجال الكتابة، وبرنامج وطني الإمارات، وهو مجموعة ورش تفاعلية للأطفال مستمدة من الكتيب التعليمي.