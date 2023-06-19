الإماراتية إيمان الشرفاء في قائمة "أرابيان بيزنيس" للرواد المميزين 30 الأقل من 40 عاماً

إختارت مجلة "أرابيان بيزنيس" رائدة الاعمال والرئيسة التنفيذية الشابة إيمان علي الشرفاء في "قائمة 30 شخصية أقل من عُمر 40 عاماً"، وتضم القائمة مجموعة من التنفيذيين والمبتكرين المميزين في قطاعات أعمال مختلفة، وتعتبر الشرفاء، والتي بدأت مسارها المهني عام 2009، من أصغر الإماراتيات عُمراً اللاتي شغلن مناصب تنفيذية ريادية ببصمات مميزة في قطاع الرعاية الصحية والاستثمار في دولة الإمارات.

وذكرت المجلة على موقعها الألكتروني أن هذا التجميع يُمثل تكريماً وتقديراً لأشخاص أثبتوا مهارات متميزة في القيادة وريادة الأعمال واستراتيجيات التفكير الاستباقي في تشكيل المشهد العام للأعمال. وقد تميزت القائمة بالتنافسية كونها تتضمن قطاعات أعمال مختلفة، حيث يُجسد هؤلاء الأشخاص المذكورين في القائمة أمثلة رائعة في الابتكار وروح المبادرات التحولية التي تدفع سقف التوقعات للأعلى وتحدي الظروف الراهنة.

وسبق إدراج إيمان لأول مرة في "أرابيان بيزنيس" عام 2019 في "قائمة 40 شخصية أقل من عُمر 40 عاماً"كما تم إدراجها وتسميتها في قائمة أصحاب الإنجازات من الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي لعامي 2021 و 2022. وتم تسميتها في قائمة ’ملهمة اليوم‘ في موسوعة المرأة الإماراتية التابعة للاتحاد النسائي العام في 2020.

وكواحدة من أقل المديرات التنفيذيات الإماراتيات الإناث عُمراً في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، أثبتت إيمان أنها ريادية مميزة مُلهمة لفريق عملها وزملائها في تحقيق نتائج إيجابية ومُحفزة.

بدأت إيمان مسيرتها المهنية بعد تخرجها في التسويق وإدارة الاعمال من جامعة زايد عام 2009 وذلك في الإدارة التنفيذية والتسويق في مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، ثم تولت منصب رئيسة البروتوكول في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، ثم الرئيسة التنفيذية للعمليات من 2019 إلى 2022. طموحات إيمان ليس لها حدود، فهي مستمرة...

أسست إيمان عام 2022 شركة "ويفن للاستثمارات Wevin Investments" القابضة، والتي تضم مجموعة من المؤسسات في مجالات الأمن والتكنولوجيا والتعليم. وتقدم شركتها الثانية، "ويفن للاستشارات Wevin Consultancy"، خدمات استشارية لمؤسسات الرعاية الصحية، بهدف تعزيز تجربة المرضى وتحسين صورة المستشفيات والمؤسسات الصحية وتعزيز القدرات التشغيلية، بالإضافة إلى الإشراف على أعمال الضيافة وخدمة كبار الشخصيات وإدارة المرافق وغيرها، كما أنها شريكة في حضانة "بدايتي" الكائنة في العاصمة أبوظبي.

الجدير بالذكر أن السيدة إيمان الشرفاء هي أيضاً عضو في جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين، وعضو مجلس إدارة في المجموعة الشرقية المتحدة (UEG) والمجموعة الشرقية للتدريب الإداري والتكنولوجي (UETMT)، والشريك المؤسس لثلاثة مؤسسات تشمل مقهى Mon Café ومتجر Mon Bebe للوازم الأطفال، فضلاً عن العلامة التجارية المرموقة للشوكولاتة السويسرية Rohr Chocolats.

دبي- الإمارات اليوم