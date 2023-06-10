وسط حضور جماهيري كبير.. الإمارات والفلبين تحتفلان بمرور 125 عاماً على استقلال الفلبين

أكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي حصة بنت عيسى بوحميد، أن «دولة الإمارات منذ تأسيسها، قدمت نموذجاً عالمياً استثنائياً باحتضانها لمختلف الثقافات والحضارات وتعاونها مع مختلف الدول الصديقة والشعوب بمختلف معتقداتهم وأطيافهم، إذ تحرص قيادة الدولة على ترسيخ أفكار التسامح والتآخي، ونبذ كل أشكال العنف والكراهية في العالم، عبر احتضان مجتمع متناغم ومزدهر، يعيش في رخاء تام وأمن وأمان لا مثيل لهما».

وأضافت خلال احتفالية في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة مرور 125 عاماً على استقلال الفلبين: «نحتفل معاً اليوم بتاريخ غني ومشرق ومسيرة متواصلة منذ عقود تجمع بين دولة الإمارات والفلبين، وهو ما يجسد حرص الإمارات على تعزيز قيم الأخوة والصداقة والإنسانية مع مختلف شعوب العالم ودوله كافة، من خلال الاحتفال بالثقافات المختلفة والحضارات المتنوعة».

ونظم الاحتفال الجماهيري الضخم للجالية الفلبينية في دولة الإمارات - الذي حضره نحو 10 آلاف شخص - صفحة «الإمارات تحب الفلبين» بالتعاون مع «تي إف سي» أكبر شبكة تلفزيونية في الفلبين.

من جانبه، قال سفير جمهورية الفلبين لدى دولة الإمارات ألفونسو فرديناند: «نحتفل بمرور 125 عاماً على استقلال الفلبين، في الوقت الذي تستمر الجالية الفلبينية في الإمارات في تحقيق الازدهار والنجاح، مدفوعة بشراكة قوية بين البلدين، والمبنية على الصداقة والتعاون والأخوة».

وتضمنت الفعاليات التي استمرت على مدار يوم كامل، سلسلة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات والألعاب، إضافة إلى مجموعة من العروض الفنية والاستعراضية المميزة والمسيرات الاحتفالية التي تعبر عن الثقافة الفلبينية بمختلف جوانبها.

وحضرت الاحتفال، نخبة من الشخصيات البارزة في المجتمع الفلبيني، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع والعائلات المقيمة في الدولة، إضافة إلى عدد من المشاهير والمؤثرين والشخصيات العامة، ومجموعة من الممثلين والمغنين الفلبينيين.

