«رويال هورايزن» تجسد قيم التعايش والتآخي في إفطارها السنوي

نظمت شركة «رويال هورايزن القابضة» حفل إفطارها السنوي بفندق دانات منتجع العين، للعاملين في الشركة وأفراد أسرهم، والمتعاملين معها بحضور الدكتور علاء مقدادي الرئيس التنفيذي والسيد موسى مسلم الشاويش نائب رئيس مجلس الإدارة.



وقال الدكتور علاء مقدادي إن الإفطار السنوي مناسبة اجتماعية ترسخ غرس القيم الفاضلة في النفوس، انطلاقاً من دولة الإمارات التي تكرس نهجها الإنساني الفريد في التعايش والتسامح والمحبة.



وأوضح أن «رويال هورايزن القابضة» تعزز مكانتها بمبادراتها المتجددة والرائدة، ومكانتها المرموقة، بتبني أفضل الممارسات التي تسهم في ترسيخ دورها المنهجي المستلهم من القيم التي تعبر عن ثقافة وحضارة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.



وأكد موسى مسلم الشاويش أن «رويال هورايزن القابضة» تجسد بمثل هذه المبادرات نهجها الراسخ في إرساء القيم المجتمعية بين منتسبيها والمتعاملن معها، بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية والدينية، لتعميق الروابط الأخوية والإنسانية، وعكس صورة التآخي والتعايش والألفة بين مكونات المجتمع في دولة الإمارات.