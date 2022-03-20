"سوربون أبوظبي" تنظم فعالية التواصل التنفيذي مع المؤسسات والشركات في" إكسبو 2020 دبي"

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

نظمت جامعة السوربون أبوظبي اليوم في جناح فرنسا في معرض إكسبو 2020 دبي فعاليات "ملتقى شبكة التواصل التنفيذي "، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية كوزارة التعليم ووزارة الصحة ومجلس أبوظبي التنفيذي والسفارة الفرنسية والسفارة العراقية والسفارة المغربية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني ومدرسة دبي الوطنية والقوات المسلحة الإماراتية و شركات القطاع الخاص وأعضاء الهيئة التدريسية وخريجي الطلبة.



ويأتي هذا الملتقى في إطار سعي جامعة السوربون أبوظبي لبناء بيئة تعليمية داعمة وبناء شبكة تواصل فعالة مع مجتمع المال والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز فرص عقد اتفاقيات مثمرة في مختلف الأصعدة.

وأكدت الدكتورة لورانس رونو، نائبة المدير للشؤون الأكاديمية لجامعة السوربون أبوظبي، على حرص الجامعة على تنظيم مثل هذه الملتقيات التي من شأنها خلق فرص التواصل والتفاعل مع أصحاب العمل والخبراء من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة

وأضافت أن جامعة السوربون أبوظبي تسعى من خلال خططها التطويرية واستراتيجيتها للوصول لمخرجات تكون الخيار الأمثل لسوق العمل، وذلك من خلال كفاءة الكوادر التدريسية وتعزيز البيئة التعليمية واستحداث برامج نوعية يطلبها سوق العمل، وبناء علاقاتٍ مع شركات محلية وإقليمية ودولية لتُسهّل على خرجيها دخول أسواق العمل.

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