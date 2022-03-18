"آي جي كافيه" تفتتح أول "كوفي هاوس" لـ "تيم هورتنز" في الإمارات

المصدر: مادة إعلانية

إفتتحت "آي جي كافيه"، صاحبة الإمتياز لسلسة مقاهي "تيم هورتنز" في الشرق الأوسط، أول "كوفي هاوس" لها في دولة الإمارات والثاني في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في "دبي هيلز مول" كجزء من الخطة التوسّعية للعلامة التجارية في الدولة حيث وصل عدد الفروع إلى 190 مطعماً حتى الآن، وتحقيقاً لرؤيتها الإستباقية في تقديم خدمة مبتكرة وتجربة فريدة لعشاق القهوة في الإمارات.

وحضر حفل الإفتتاح تياجو سانتيلمو، الرئيس الإقليمي في "آر بي أي“ لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مالكة حقوق الامتياز لعلامة تيم هورتنز، وإداريين من "آي جي كافيه"، وشركاء من القطاع الحكومي والخاص، ووسائل الإعلام، حيث استعرض الكوفي هاوس الجديد التجربة المميزة والمبتكرة التي يقدّمها لمحبّي "تيم هورتنز"، بدءاً من الشكل والتصميم العصري المستوحى من عناصر الطبيعة، إلى التصميم الداخلي الذي يعتمد على مفهوم الرفاهية الأنيقة، واعتماد نظام إضاءة مريح يناسب الجميع، الى جانب مجموعة مختارة من قطع الأثاث التي تمنح العملاء إمكانية الجلوس لاحتساء القهوة أو تناول الطعام.

كما يجمع الكوفي هاوس الجديد عدداً من العناصر الفريدة مثل تقديم قهوة مختصّة، وأجهزة لإعداد القهوة المتميزة، بالإضافة إلى طحن القهوة في نفس المكان، الى الدونتس المخبوزة طازجاً، بالإضافة الى وجود قائمة طعام جديدة.

ويأتي افتتاح "تيم هورتنز" كوفي هاوس إلى جانب فرعين آخرين في نفس المول تأكيداً على حرص "آي جي كافيه" على تقديم تجربة مقهى لا تنتسى للعملاء، والحفاظ على مفهومها في تقديم قهوة ومخبوزات طازجة دائماً للجميع تماشياً مع شعارها "دائماً طازج، دائماً لذيذ".

ويمثّل افتتاح الكوفي هاوس سعي "آي جي كافيه" لتقديم القهوة بطريقة متميزة وفاخرة لعملائها، حيث سيتيح هذا الفرع المبتكر لمحبي "تيم هورتنز" التفاعل مع العلامة التجارية بمستوى متعدد الحواس وخلق مجتمع متميّز يجمعهم حبّهم للقهوة الفريدة والعالية الجودة.

وقال تياجو سانتيلمو، الرئيس الإقليمي في "آر بي أي“ لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مالكة حقوق الامتياز لعلامة تيم هورتنز: "يسعدنا افتتاح أول كوفي هاوس لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإننا على ثقة بأن هذا المفهوم الجديد والمتميّز سيحظى بترحيب كبير من قبل زوّارنا. مستوحى من تراثنا الكندي، يركّز هذا المقهى على خلق جو يشعر الجميع بالراحة والرفاهية منذ اللحظة الأولى. هو مكان ستقصده باستمرار للإسترخاء، بينما تستمتع بأشهى المأكولات الطازجة أو لمجرّد إستعادة نشاطك اليومي."

وصرّح هشام المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة "آي جي كافيه" صاحبة الامتياز لسلسة مقاهي "تيم هورتنز" في الشرق الأوسط: "لقد شجّعتنا البنية التحتية لإمارة دبي والتسهيلات الحكومية المقدّمة وسهولة الإستثمار على تعزيز ثقتنا بنجاح توسّعنا، حيث كان لدينا حافز للمضي إلى الأمام وافتتاح "كوفي هاوس" في دبي هيلز مول. كما نطمح إلى توسّع أكبر في كافة أرجاء الإمارات، ونتوقع أن يستقطب المقهى الجديد جمهوراً كبيراً من الباحثين عن فسحة جميلة للإسترخاء والتواصل أثناء الاستمتاع بأشهى المشروبات والمأكولات.

وأوضح المكاوي أنهم سعداء جداً بالعمل مجدداً مع شركة إعمار العقارية، الشركة المطورة والمشغلة لدبي هيلز مول، ونتطلع إلى إستمرار تعزيز هذه الشراكة الناجحة، مضيفاً أنّ دبي هيلز مول يعدّ مركزاً نابضاً بالحياة سيسهم بشكل كبير في تطوير دبي هيلز، حيث يقدم خدماته للمجتمع المحلي والزوار من جميع أنحاء الدولة، ويسرّنا نكون جزءاً من هذه الإضافة الجديدة والراقية في دبي، ونتطلّع إلى استقبال زوارنا في الكوفي هاوس الجديد الذي يوفّر تجربة مميزة وفريدة، ليصبح تيم هورتنز المقهى المفضّل للجميع.

وتشتهر "تيم هورتنز"، العلامة الكندية الرائدة، بقهوتها الفريدة والدونتس المميزة وبجودة منتجاتها الطازجة والتجربة الشخصية التي تقدّمها لزوّار المقهى والمجتمع. وبفضل 50 عاماً من الخبرة في مجال تقديم القهوة والمأكولات الطازجة، استطاعت مجموعة مقاهي "تيم هورتنز" من الاستحواذ على قلوب الكنديين والزوّار في مختلف أنحاء العالم.

وتمثّل مجموعة "تيم هورتنز" العالمية والتي تأسست عام 1964 سلسلة مقاهي رائدة في كندا والعالم تقدّم لزوارها خلطة قهوتها الشهيرة، وقهوة الدوبل-دوبل، والدونتس، والتيمبتس منذ ذلك الحين. تضمّ مجموعة "تيم هورتنز" أكثر من 5100 فرع في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم، ودخلت أسواق الخليج لأول مرة عام 2011.

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