محمد بن راشد يحضر أفراح المهيري والمري

المصدر: دبي ■ وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه عبيد خلفان ضاحي بن تميم المهيري، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة حمد غانم ناصر سيف المري.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، عصر أمس، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وأقارب العروسين.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقبيلتي المهيري والمري أفراحهم، متمنياً للعروسين زفافاً ميموناً، وحياة زوجية مظللة بالفرح والرفاء والبنين.