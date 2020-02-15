«ترامبو إكستريم» يُطلق بطولة الدودج بول المشوّقة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يعزّز «ترامبو إكستريم»، متنزه الترفيه العائلي الشهير حضوره في الأماكن البارزة في دبي والعين، من خلال جعل مرافقه وجهة آمنة للعائلات للاحتفاظ بذكريات سعيدة.

ويتميز «ترامبو إكستريم في دبي مول»، بملعب دودج بول داخلي مبنيّ بشكل فريد، ويحتوي على جدار تفاعلي على الجانبين، بالإضافة إلى أهداف مرتفعة للتصويب، ما يمنح اللعبة الكلاسيكية مظهراً جديداً بالكامل، حيث سيكون الأطفال من جميع الأعمار على موعد للعب والتنافس مع أصدقائهم، كما ستكون الجوائز القيّمة بانتظار الفريق الفائز كل أسبوع، إلى جانب تعليق صور الفرق الرابحة ليراها الجميع.

وسيتسنى للأطفال الأصغر سناً (من سنة إلى 8 سنوات) استكشاف عالم اللعب في «ترامبو إكستريم» في كل من النخيل مول والعين مول. حيث تقع أكبر منطقة ألعاب آمنة في المنطقة في مركز النخيل مول الذي يقدم 12 نشاطاً فريداً من أنشطة اللعب ضمن ثلاثة مستويات، تشمل ميدان الرماية ذا الطابع الغربي، والمتاهة من جميع أنحاء العالم، ومضمار سباق السيارات الكهربائية، ومنطقة لعب الأدوار، ومنطقة مخصصة للصغار فقط. وسيقدم مركز النخيل مول قريباً نشاط المغارة المقرر إطلاقه هذا العام، حيث يمكن للصغار دخول أكبر مغارة داخلية في العالم مليئة بالغرف المخفية، والزلاقات، والكنوز السرية.

وتضم مراكز «ترامبو إكستريم» الترفيهية الكثير من ألعاب الترامبولين، مع وجود باقة متنوعة من 16 نشاطاً من أنشطة القفز المختلفة، ما يجعلها المكان الأمثل لشحذ مستويات من طاقات القفز والاستعداد للاستمتاع بمغامرة لا تُنسى.

ولأن يوم عيد الميلاد بالنسبة للأطفال هو أكثر أيام السنة إثارة ومتعة، يهدف «ترامبو إكستريم»، إلى جعله يوماً مميزاً بالأنشطة في منطقة الترامبولين الخاصة، بالإضافة إلى غرف الحفلات المميزة بالديكور الخاص والبالونات.