قصر الوطن يستقبل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي

المصدر: أبوظبي -الإمارات اليوم

استقبل قصر الوطن، الصرح الثقافي والمعماري الأحدث في الدولة، أخيراً، أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي، الذين زاروا القصر، وشاركوا في جولة ثقافية، انتقلت بهم ما بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وتجوّل الضيوف في أنحاء القصر وأجنحته المختلفة، وتنقلوا بين المعارض التي تعكس قيم وعادات الإمارات، وتستعرض الإسهامات العربية في مختلف ميادين المعرفة والعلوم.

ويضم قصر الوطن باقة متنوعة من خيارات الزيارات التي يقدمها بلغات عدة، ويفتتح أبوابه يومياً من الـ10 صباحاً إلى الثامنة مساءً، على أن يكون آخر موعد لدخول الزوار عند الساعة السابعة مساءً. ويمكن شراء التذاكر من خلال مركز الزوار يومياً من الساعة التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً على مدار الأسبوع، أو عبر الموقع الإلكتروني لقصر الوطن.