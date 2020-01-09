مكتب الشارقة صديقة للطفل يطلق هويته الجديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل، هويته المؤسسية الجديدة، التي تتضمن شعاراً بصرياً جديداً، يجسد فلسفة المكتب ورؤيته في تمكين الأطفال واليافعين في الشارقة من مختلف الأعمار والفئات والقدرات والأديان والجنسيات، وتوفير بيئة صديقة تضمن لهم كامل الرعاية والعناية، ويتمتعون فيها بكل حقوقهم.

وقالت المديرة التنفيذية للمكتب، الدكتورة حصة الغزال: «بإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة، يدخل مكتب الشارقة صديقة للطفل مرحلة جديدة، تستند إلى جهود ورؤى بُذلت على مدار أربعة عقود، مرحلة نطمح فيها إلى الوصول بنموذج الشارقة في تمكين ورعاية الأطفال واليافعين إلى العالمية، وتوفير بيئة أكثر أمناً ودعماً وازدهاراً، بحيث يمكن للأطفال اكتشاف مواهبهم وقدراتهم وإدراك واجباتهم تجاه مجتمعهم». وأضافت: «يعكس إطلاق الهوية والشعار الجديدين للمكتب، النهج التكاملي الذي تتبناه الإمارة في رعاية الأطفال واليافعين، من جميع الفئات العمرية والجنسيات، ومن دون أي استثناء أو تمييز، وفي الوقت نفسه يكشف حرص المكتب على تبني منهج مستدام تجاه حماية وتعزيز حقوق الأطفال». وتتضمن هوية المكتب الجديدة تغيير اسمه باللغة الإنجليزية من Sharjah Baby Friendly Office إلى Sharjah Child Friendly Office ليعكس الاسم الجديد مهام ومسؤوليات المكتب التي تشمل الأطفال واليافعين على حد سواء.