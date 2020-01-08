مهرجان «ضواحي» يختتم نسخته الثامنة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وسط حضور عائلي لافت، أسدل الستار على فعاليات مهرجان «ضواحي 8» الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، بمشاركة 36 جهة حكومية وخاصة، على مدى ثلاثة أسابيع متواصلة. واستهدفت فعاليات المهرجان، الذي انطلق في 12 ديسمبر الماضي، الكبار والصغار، واحتضنت أنشطته حديقة النوف في مدينة الشارقة، والقرية التراثية في منطقة مليحة، ليشكل أحد البرامج النوعية، ومساحة اجتماعية ترفيهية ثقافية تتلاقى في رحابها الأسر.

وقُدم العديد من الفقرات في حفلي الختام لمهرجان ضواحي، من بينها كلمات وأشعار وسحب على الجوائز، وتقدمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشكر للعائلات التي تفاعلت مع فعاليات المهرجان.

كما أجرت الدائرة سحبها الثالث والأخير على سيارة ميني كوبر، خصصتها للمترددين والمتسوقين في مهرجان «ضواحي 8» مع نهاية أسبوعها الثالث والأخير لفعاليات المهرجان ليفوز بها المواطن أحمد طاهر علي. وقام الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، بحضور جماهيري كبير ووجود ممثلين عن الجهات الراعية والمشاركة، بمنح الفائز مفتاح السيارة خلال الحفل الذي أقيم بحديقة النوف بمدينة الشارقة.