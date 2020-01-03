«مرشدات الشارقة» يستكشفن الحياة البرية «تحت ضوء القمر»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استكشفت منتسبات مفوضية مرشدات الشارقة الحياة البرية وأساسيات التخييم، خلال مخيم نظمته المفوضية بعنوان «تحت ضوء القمر»، بهدف تمكين المنتسبات من فهم البيئة الطبيعية، وتعزيز روح المغامرة والتحدي والثقة بأنفسهن، إلى جانب تطوير مهاراتهن الشخصية والاجتماعية. وشاركت في المخيم 100 منتسبة من الزهرات اللواتي تراوح أعمارهن بين سبعة و11 عاماً، والمرشدات بين 12 و15 عاماً، والمرشدات المتقدمات بين 16 و18 عاماً، اللواتي تعرفن إلى العالم الطبيعي وتعمقن في أسراره الغامضة.

وخاضت الزهرات مغامرة التخييم في مقر المفوضية، وزارت المرشدات والمرشدات المتقدمات حديقة الحيوان في مدينة العين، وخضن «رحلة سفاري»، إلى جانب مجموعة من التجارب الجديدة، كالتخييم والتنزه في الأماكن الطبيعية، والتجذيف بالكاياك وتسلق الجبال والمشي مسافات طويلة، وقلدت المفوضية الفتيات اللواتي نجحن في إتمام المخيم شارات «عالم الإرشاد».