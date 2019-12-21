جامعة الغرير تستضيف مؤتمراً دولياً حول الفيزياء المتعددة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت جامعة الغرير المؤتمر الدولي حول الفيزياء المتعددة ٢٠١٩، والذي أقامته كلية الهندسة والحوسبة، بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب. وتنوعت جلسات المؤتمر على مدار اليومين، لتقديم أحدث الأوراق البحثية في مجال الفيزياء المتعددة والذي يعزز مفهوم الهندسة، وقدم بعض طلاب الكلية أوراقًا بحثية مهمة في هذا المجال. وقال رئيس الجامعة، الدكتور باسم الذهبي، إن مثل هذه المؤتمرات التي تنوي الجامعة عقدها تعد خطوة مهمة، لتوفير منصة علمية للباحثين والعلماء والطلاب، لتبادل المعرفة والأفكار والاتجاهات الحديثة في مجال الهندسة، وغيرها.