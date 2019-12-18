جمارك دبي تكرّم 21 شركة في حفلها الشهري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت جمارك دبي 21 شركة متميزة، خلال حفلها الشهري للعملاء، الذي أقيم في المقر الرئيس للدائرة، وذلك بحضور مدير عام جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، إلى جانب ممثلين للعملاء من الشركات التجارية. ويأتي تنظيم الحفل بشكل شهري لتكريم العملاء التزاماً من الدائرة بتعزيز الشراكة الوطيدة مع عملائها، حيث تم تكريم 213 شركة لغاية ديسمبر الجاري، وشخص واحد ممن قدموا شكوى واقتراحاً أدى الى تطوير إجراءات العمل، حرصاً على تعزيز التعاون مع المتعاملين وإسعادهم، والعمل معاً على تطوير الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى مراكز خدمة المتعاملين لتوفير أفضل التسهيلات لهم.