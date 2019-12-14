«مخرج 88E للمأكولات».. ينطلق الأحد بعروض ترفيهية لكل العائلة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية من مخرج 88E للمأكولات والتسوق، الفعالية الأولى من نوعها في الهواء الطلق، التي ينظمها مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، ليقدم للزوار من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء الدولة فرصة الاستمتاع على مدار21 يوماً متواصلة بالمأكولات والفعاليات الترفيهية وعروض التسوق المتنوعة ضمن أجواء عائلية فريدة.

تفتتح الفعالية أبوابها يومياً من الساعة 4:00 بعد الظهر إلى 11:00 مساءً، وتحمل شعار «تذوق.. اجتمع.. تسوق».

وتتضمن قائمة النشاطات الترفيهية عرضاً مباشراً لرسم الجرافيتي، وعروضاً مسرحية تقدمها سجايا فتيات الشارقة، وورشاً لتزيين الكعك والكاب كيك، يقدمها كل من الشيف التنفيذي رامي عبدو الجبرائيل، ومساعد الشيف التنفيذي أرافيندا ليلاراثنا من مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وعروضاً حية للرقص بالنار، إضافة إلى ورش الصندوق الغامض، وفقرات غنائية وعزف مباشر على آلة العود، ورقصات الدبكة والتنورة، وعروض بهلوانية وللفنون القتالية العربية المتنوعة.

ويحفل برنامج مخرج 88E للمأكولات والتسوق بسلسلة من ورش العمل التفاعلية والإبداعية التي تنفذ باستخدام الصلصال، تقدمها شركة «جامبينغ كلاي»، ومنها ورشة دمى الأصابع، وورشة زينة الأقلام، ورشة زينة الكاب الكيك، ورشة تزيين المرطبان، وورشة تزيين كوب المثلجات. وقالت المدير التنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، حنان المحمود: «نسعى من خلال تنظيم الدورة الثانية من الفعالية إلى تلبية متطلبات العائلة في قضاء أوقات ممتعة ومفيدة خلال العطلة الشتوية. ونريد لهذه الفعالية أن تشكل حلقة وصل جديدة بين الأطفال وذويهم، وفرصة للتواصل المباشر بينهم».