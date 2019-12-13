أحمد بن سعيد يزور معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة، الذي أقيم في مسرح ندوة الثقافة والعلوم، على هامش احتفال الجامعة البريطانية في دبي بتخريج دفعة جديدة من طلبتها.

وأبدى سموه إعجابه بالمعرض، وشكر العارضين على اهتمامهم بندوة المقتنيات، لما يمثله هذا الجهد من اعتناء بالتراثين المحلي والعالمي.

كما شاهد سموه نموذجاً من الأعمال المشاركة في مهرجان الإمارات للبوستر، الذي نظمته الندوة احتفالاً بعام التسامح بمشاركة 73 دولة بعدد 365 بوستر، وأشاد سموه بتنوع البوسترات وابتكارية أفكارها.