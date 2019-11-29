فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في «دبي للإعلام» يحتفل باليوم الوطني الـ 48

المصدر: أحمد المزاحمي - دبي

نظم فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في مؤسسة دبي للإعلام، أول من أمس، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ48، بالتعاون مع مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء أصحاب الهمم في دبي، بمقر المؤسسة، حيث قدم الطلبة من أصحاب الهمم فقرات موسيقية وعروضاً فنية نالت استحسان الحضور، وحضر الحفل عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين في القطاعات المختلفة بمؤسسة دبي للإعلام.

وقالت رئيسة الفريق هبة حسين السمت، إن «هذا الحفل يتم تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48، إذ قام الفريق، خلال الأيام الماضية، بالتنسيق مع مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء أصحاب الهمم في دبي، لتنظيم حفل يقدمه أصحاب الهمم في مؤسسة دبي للإعلام، تزامناً مع احتفالات الدولة، كما أن هذا الأمر يأتي ضمن حزمة مبادرات الفريق السنوية، ونحن من جهتنا نثمّن دور أصحاب الهمم في تقديمهم هذه اللوحات الوطنية المتميزة، التي تعبر عن القدرات التي يملكونها».

من جانبه، قال نائب رئيس الفريق محمد عبدالله البلوشي: «سعدنا كثيراً باللفتة الطيبة من قبل أصحاب الهمم في تفاعلهم ومشاركتهم أفراحنا في المؤسسة، وتقديم لوحات فنية وعروض تنم عن وطنيتهم وحبهم»، مضيفاً أن «إمارة دبي أطلقت استراتيجيتها الحالية لأصحاب الهمم، لتكون بمثابة خطة خمسية بدأت برامجها في عام 2016 وحتى 2020، وهي تقوم على خمسة محاور تغطي جميع جوانب الحياة، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارة بخلق مجتمع دامج وصديق لأصحاب الهمم بشكل شامل، في الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية، وكذلك في ما يتعلق بالتوظيف وفرص العمل، ونحن من منطلقنا نأتي متماشين مع هذه الرؤية». وأعربت مديرة مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء أصحاب الهمم، الدكتورة لينا عويس، عن سعادتها وشكرها العميق لفريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في مؤسسة دبي للإعلام، لاستقطابه أصحاب الهمم في إحياء حفل وطني، وأفادت بأن «الطلبة المشاركين في الحفل أعربوا عن سعادتهم الكبيرة لتقديمهم عروضاً وطنية».