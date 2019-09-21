«الإمارات دبي الوطني» يدعم المشاركة الإماراتية في «البارالمبية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع «بنك الإمارات دبي الوطني»، و«اللجنة البارالمبية الوطنية» (NPC) اتفاقية شراكة يتم بموجبها توفير التمويل اللازم لاستعدادات اللجنة للمشاركة في «دورة الألعاب البارالمبية» التي تقام كل أربعة أعوام، وتستضيفها طوكيو في عام 2020، والوصول إلى أكبر مشاركة على الإطلاق لدولة الإمارات العربية المتحدة في الألعاب البارالمبية.

وتأتي الشراكة انطلاقاً من التزام البنك بدعم مساعي دولة الإمارات للفوز بعدد قياسي من الميداليات في الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، وفي أعقاب النتائج المتميزة التي حققتها خلال مشاركاتها السابقة في الألعاب بحصولها على ثلاث ميداليات في دورة لندن 2012، وسبع ميداليات في دورة ريو دي جانيرو 2016.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، محمد الهاملي: «على مدار الأعوام القليلة الماضية، بذلنا كثيراً من الجهود الحثيثة للارتقاء بمسيرة الحركة البارالمبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجسدت بوضوح في المشاركات والنجاحات التي حققناها في البطولات السابقة. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لبنك الإمارات دبي الوطني على دعمه المتميز لجهودنا، ليس لتوفيره التمويل الضروري لنخبة رياضيينا وحسب، بل لمساهمته المتميزة في أجندة الأنشطة المجتمعية التي من شأنها تعزيز فرص أصحاب الهمم للمشاركة في الفعاليات الرياضية».

وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس شراكة الأعمال للموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني، فؤاد شيبان: «تؤمن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة إيماناً راسخاً بثقافة قوة الإرادة والعزم، وهي رؤية يشاطرها إياها بنك الإمارات دبي الوطني في تحويل المستحيل إلى ممكن. أضف إلى ذلك أن الألعاب البارالمبية تجسد أفضل قيم الرياضة والشمول، وتتماشى بصورة مثالية مع أهداف عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهود التي يبذلها البنك لدعم أصحاب الهمم في إطار منصته الرائدة #معاً_بلا_حدود».

وقال البطل الأولمبي محمد خميس خلف، الفائز بالميدالية الأولمبية الذهبية لرفع الأثقال: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز موقعها الريادي في الحركة الرياضية البارالمبية العالمية. وبما أنني وبكل فخر رياضي إماراتي من أصحاب الهمم، تسعدني رؤية الدعم المتميز الذي يقدمه مجتمع الأعمال لقضيتنا، وأُثني في هذا المقام على الدعم المتواصل الذي يقدمه بنك الإمارات دبي الوطني».