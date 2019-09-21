«مِراس» تقدم برنامج ولاء للأمهات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد «مِراس للتسلية والترفيه» لنقل صباحات الأمهات إلى المستوى التالي بتقديم بطاقة ولاء مخصصة لهنّ تشمل ثلاث من أبرز وجهاتها العائلية الترفيهية. وتكريماً للأمهات ودورهن العظيم، أطلقت «مِراس» عرضاً جديداً لهنّ في ماتيل بلاي! تاون الواقعة في سيتي ووك، واليوم تجمع ثلاثاً من وجهاتها ضمن برنامج ولاء الذي من المقرر إطلاقه بتاريخ 23 سبتمبر هذا العام. تتيح بطاقة «ولاء الأمهات» الجديدة للضيفات الدخول مجاناً لكل ست زيارات إلى وجهات «مِراس» المشاركة، وذلك عن طريق جمع عدد من الطوابع من تجارب «روكسي ماماز»، و«لاجونا ماماز» و«بلاي! تاون ماماز»، ويمكن الحصول على بطاقة الولاء مجاناً من سينما روكسي في سيتي ووك، أو ذا بيتش، ومتنزه لاجونا المائي في لامير، وماتيل بلاي! تاون في سيتي ووك. وتنطلق تجربة «لاجونا ماماز» مجدداً يوم الاثنين 23 سبتمبر، وتجري أسبوعياً من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً، مقدمة للضيفات الأمهات وأطفالهن دخولاً مقابل 95 درهماً فقط إلى المدينة المائية الواقعة في الوجهة الشاطئية لامير، شاملاً ذلك الفطور. ويمكن للأمهات والأطفال الاستمتاع بأروع الأوقات في متنزه لاجونا المائي، وبالوصول إلى الألعاب المخصصة للأطفال، بما في ذلك أكوا بلاي وسبلاش باد.