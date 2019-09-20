مطارات دبي تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ89

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل فريق هويتي في مطارات دبي الذي يتضمن ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين، الزوار السعوديين القادمين إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي، بالورود والهدايا التذكارية احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ89.

وكان في استقبال الزوار السعوديين صباح أمس، عدد من كبار المسؤولين في مطار دبي الدولي، للإعراب عن تقديرهم لهذه المناسبة العزيزة وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وقام أعضاء فريق هويتي بتوزيع الأعلام السعودية والوورد والهدايا التذكارية على الزوار السعوديين، متمنين لهم قضاء إجازة طيبة في ربوع الإمارات.