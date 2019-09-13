«الإمارات اليوم» تهنئ «طرق دبي» بمرور 10 سنوات على تأسيس المترو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار وفد من صحيفة «الإمارات اليوم» هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لتهنئتها بمرور 10 سنوات على تأسيس مترو دبي، أحد أهم إنجازات النقل والمواصلات على مستوى المنطقة العربية. وكان في استقبال وفد الصحيفة كل من المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، يوسف الرضا، ومديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، روضة المحرزي، ورئيسة قسم الاتصال الاعلامي، مريم حسن البلوشي. وضم وفد «الإمارات اليوم»، كلاً من المدير التنفيذي لمكتب رئيس التحرير، يوسف أحمد، ونائب رئيس قسم المحليات شيماء هناوي، والصحافي أول هنادي أبونعمة.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات انطلقت بدبي في نوفمبر من عام 2005، لتتمكن خلال فترة وجيزة نسبياً من تحقيق قفزة نوعية في مجال تطوير حلول متكاملة وآمنة لأنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري، بما ينسجم مع خطط التنمية الاقتصادية في دبي وبأرقى المعايير العالمية.