موظفات في «الإمارات الإسلامي» يزُرن «دبي لرعاية النساء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار وفد من موظفات «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات، أخيراً، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وتقديم الهدايا للنساء والأطفال في المركز.

وتماشياً مع التزامه المتواصل بتعزيز رفاه المجتمع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يحرص «الإمارات الإسلامي» باستمرار على تشجيع موظفيه على المشاركة في نشاطات خيرية وإنسانية مع تركيز على ردّ الجميل للمجتمع.

ويعد «الإمارات الإسلامي» مساهماً فاعلاً في مبادرات صحة وتنمية المجتمع، ويدعم القضايا الخيرية عبر صندوق الإمارات الإسلامي الخيري، الذي يقدم المساعدات المالية ضمن مجالات رئيسة عدة، تشمل: الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية، والتعليم، والرخاء الاجتماعي، إلى جمعيات خيرية كبرى ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، علاوة على الأفراد المحتاجين.