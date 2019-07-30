3 روبوتات تدير «كافيه» في دبي وتقدّم الطلبات إلى الزبائن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد دبي، الشهر المقبل، افتتاح أول «كافيه» في العالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوت 100% دون الحاجة للعامل البشري.

وقال مسؤولون عن المشروع إن «الكافيه» المملوك لشركة إماراتية يجري وضع لمساته النهائية حالياً، بدبي فيستيفال سيتي.

وقالت سارة الهاشم، المتحدثة باسم الشركة المنفذة، إن المشروع الذي يحمل اسم «روبوكافيه» سيعتمد على ثلاثة روبوتات تقدم الخدمات للعملاء، موضحة أن العميل بإمكانه طلب مشروباته وطعامه عن طريق جهاز لوحي مثبت في الطاولة.

وشرحت أن الروبوت يتلقى الطلب ويعده ويرسله عبر مسارات آلية الى طاولة العميل، وتتم هذه العملية على أنغام موسيقية وعرض ليزر متعدد الألوان، ما يضفي متعة للحاضرين.

واعتبرت الشركة الإماراتية المنفذة للمشروع أن «الكافيه» سيشكل تجربة فريدة من نوعها في المنطقة، وإضافة نوعية لقطاع الضيافة في مدينة دبي، وسيكون مقصداً ومعلماً سياحياً يستقطب زوار الإمارات.