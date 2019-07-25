مغامرات وسباقات وألعاب «مدهش» حتى 17 أغسطس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع حلول العطلة الصيفية أصبح لدى الأطفال متسع من الوقت لزيارة «عالم مدهش»، وكل ما يقدمه من أنشطته المتنوّعة التي تستمر لغاية 17 أغسطس. بإمكان الزوّار الاستمتاع بألعاب التحدي عبر أربع ساحات لـ«عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي.

يقدم «عالم مدهش» فرصة للمنافسة بين الأصدقاء في رياضة ركوب الثيران المشهورة عالمياً، عبر محاولة التشبث بظهر الثور الآلي لأطول وقت ممكن ومقاومة قفزاته، وتأخذ حديقة المغامرة اللاعب إلى آفاق جديدة، وتقدم نظاماً جديداً يعتمد على تكنولوجيا متطورة لأول مرة في المنطقة، وتستخدمه الجيوش في تدريب قواتها. تقدم اللعبة مضماراً يمتد إلى مسافة 1000 متر، ويماثل الحقيقة بشكل كامل.

ويمكن للأطفال خوض تجربة تحدي السباق في لعبة سباقات الكارتينج الشهيرة، الموجودة على مساحة دائرية طولها 450 متراً، المقدمة من «دبي أوتودريوم» مع «الكارتس» التي تعمل بمحركات «هوندا»، تصل سرعتها إلى 30 كلم في الساعة.

اما لعبة «سني كوستر 360 في آر» فتستند إلى نظام السينما متعدد الأبعاد XD، الذي يحاكي حركات المركبة الأفعوانية الواقعية. يمكن للزوّار أيضاً الاستمتاع بباقة متنوّعة من الأنشطة الترفيهية التي تقدمها «بينت بول بارك الشارقة»، في لعبة الرماية بالسهام أو المسدسات أو البنادق أو بنادق القناصة التي تعمل بضغط الهواء.

وعلاوة على جميع الأنشطة والفعاليات السابقة، يمكن للزوّار التمتع بالألعاب الإلكترونية الخاصة بسباقات السيارات، مثل ألعاب «موتو جي بي» و«كروز أن بلاست» وغيرهما من الألعاب المتاحة في ساحة التسالي، أو تناول وجبة خفيفة أثناء قضاء أوقات ممتعة بمشاهدة العروض في ساحة العرض.