«ماتيل بلاي! تاون» تنظم نزهة عائلية برفقة الديناصور بارني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف مدينة الألعاب «ماتيل بلاي! تاون»، في دبي، يوم الجمعة الثاني من أغسطس المقبل، نزهة مميزة لجميع أفراد العائلة، برفقة الديناصور المحبوب بارني. وبدأ فريق العمل في مدينة الألعاب بإعداد سلال النزهات من أجل الانطلاق في هذه التجربة برفقة الديناصور بارني وأصدقائه. ويمكن للضيوف الحاضرين قضاء أمتع الأوقات من الساعة 9:30 إلى الساعة 11 صباحاً، أثناء مشاركتهم في أول تجربة من نوعها لنزهة ترفيهية وتعليمية في المنطقة، حيث يلتقي الضيوف مع بارني وصديقيه بي جي وبيبي بوب. ويتيح العرض للضيوف فرصة التعرف بشكل أوسع إلى عالم بارني وأصدقائه مقابل 149 درهماً إماراتياً للأطفال، و99 درهماً إماراتياً للكبار. كما يتوافر عرض خاص للعائلات قدره 399 درهماً إماراتياً للعائلات المكونة من أربعة أشخاص. وسيشارك الجميع بتناول وجبة الإفطار المميزة في بيت بارني، حيث ينتقلون إلى عالم سحري مذهل برفقة الديناصور المحبوب، القادم من العصور القديمة من أجل تشجيع الصغار على السلوك الحسن والأخلاق الحميدة. وسيقضي الصغار أوقاتاً مميزة أثناء العزف على البيانو السحري الخاص بالديناصور بارني، ومشاهدة الأسماك الملونة في بركة المياه، واللعب في ركن الألعاب. كما تتوافر أنشطة ترفيهية عديدة، مثل الرسم على الوجوه، والعروض الموسيقية، ولقاء الشخصيات الكرتونية المحببة، التي ستسعد الصغار وتزرع الابتسامة على وجوههم.