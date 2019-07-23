«الإسعاف» تكرّم رائداً في شرطة دبي تقديراً لدعمه لخدماتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الرائد عبدالله خليل الحوسني من القيادة العامة لشرطة دبي تقديراً لدوره الفاعل في دعم خدمات ونشاطات وسياسات الدعم المؤسسي، خصوصاً الكوادر والموارد البشرية المواطنة، ومساهمته في تحقيق النتائج المرجوة من خطط التوطين في حكومة دبي. وقال المدير التنفيذي بالإنابة عيسى الغفاري إن المؤسسة تعتز بكل من يسهم في تحقيق أهدافها وابراز إنجازاتها، وتفخر بأبناء الامارات النشطاء في مجال الخدمات العامة والتطوع، ومسارعتهم الى التعاون في هذا الصدد، وتفخر بكل من يسهم في تعزيز بيئة العمل وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وإطلاق إمكانات المواطنين.