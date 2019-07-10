«الشارقة صديقة للطفل» يجمع الأطفال واليافعين في ملتقى تفاعلي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّم مكتب الشارقة صديقة للطفل، الجهة المعنيّة بتنفيذ مشروع «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين»، ملتقى للأطفال والشباب، بهدف الاستماع لآرائهم وتطلعاتهم حول مختلف الموضوعات منها الحياة الدراسية والأسرية، واللعب والترفيه، والفنون، والإعلام، وذلك تمهيداً لمشاركة الشارقة في القمة العالمية الأولى للمدن الصديقة للأطفال واليافعين، المزمعة إقامتها في مدينة كولونيا، في ألمانيا أكتوبر المقبل.

وشارك في الملتقى، الذي أقيم بمقر مفوضية مرشدات الشارقة، 50 طفلاً وشاباً من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومفوضية مرشدات الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، وناشئة الشارقة، وأطفال الشارقة، إضافة إلى طلبة من مدرسة الإبداع العلمي الدولية، ممن شاركوا في ورشة التخطيط العمراني باستخدام لعبة «ماينكرافت»، التي نظمها المكتب بالتعاون مع مجلس الشارقة للتخطيط العمراني. وقدّم الورشة كلٌّ من شمسة النقبي (17 عاماً)، ومايد المر (14 عاماً)، مع عصام علي، مسؤول السياسات الاجتماعية في اليونيسيف لدول الخليج العربية.

وقالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل: «نسعى - من خلال هذا الملتقى - للتعرّف إلى آراء الأطفال واليافعين والاستماع لنظرتهم ورؤاهم لإمارتهم، وستمهّد مخرجات الملتقى الطريق نحو حضور وتمثيل الإمارة في القمة العالمية الأولى للمدن الصديقة للأطفال واليافعين في ألمانيا، التي تعد فرصة لعرض تجربة الشارقة، والتعرّف إلى تجارب الأطفال واليافعين من مختلف دول العالم، خصوصاً أن اثنين من يافعي الشارقة سيمثلان أقرانهما في القمة العالمية».