«حضانتي» تخرج الدفعة الثالثة من أطفال كوادرها الوظيفية

المصدر: الشارقة- الإمارا ت اليوم

نظمت «حضانتي» التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حفل تخرج للدفعة الثالثة من أطفالها، بحضور أولياء الأمور العاملين ضمن طواقم الفرق الإعلامية، والفنية، والتقنية، وغيرهم من الكوادر الأخرى العاملة في الهيئة.

ويأتي تخريج الدفعة الثالثة متسقاً مع توجهات الهيئة، في تهيئة الأطفال، وإعدادهم لمرحلة ما قبل الروضة، من خلال فريق تربوي متخصص يتكوّن من مشرفات ومربيات مؤهلات، قادرات على تقديم الدعم اللازم للأطفال ورعايتهم. وتعتبر فكرة إنشاء الحضانة ترجمة لتوجهات الهيئة وأهدافها الرامية إلى توفير بيئة عمل مواتية للكوادر الوظيفية من الآباء والأمهات العاملين فيها، ويشعرون فيها بالأمان تجاه أطفالهم حديثي الولادة أو من هم دون سن الروضة.

يشار إلى أن «حضانتي» زاد الإقبال عليها من قبل الموظفين والموظفات لتسجيل أطفالهم، ما أدى إلى إنشاء توسعة وزيادة الأقسام.