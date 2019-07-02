«محمد بن راشد للإسكان» تكرِّم «بيت الخير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرمت ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ بدبي، جمعية بيت الخير، ضمن حفلها السنوي لتكريم الشركاء الاستراتيجيين من الهيئات والوزارات والدوائر الحكومية والرعاة والمؤسسات الإعلامية، والذي أقيم في فندق فرساتشي بدبي، وذلك تقديراً لجهودها وتعاونها، ومشاركاتها الفاعلة في إنجاح جهودها خلال عام 2019.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي عبدالله قرقاش، أن المؤسسة تسعى لتغيير نمط مساكن المواطنين من النمط التقليدي الشعبي إلى أنماط متطورة ذكية ومعاصرة، وشدد على أهمية تعزيز العلاقة الوثيقة التي تربط المؤسسة بشركائها الاستراتيجيين والرعاة ووسائل الإعلام المختلفة، مشيداً بدورها البارز في إيصال رسالة المؤسسة للمجتمع وخدمة أهدافها، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير «مسكن لكل مواطن»، تتوافر فيه الاستدامة ورفاهية العيش.

وعبر عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، عن شكره لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان على هذا التكريم، وأشاد بدورها في توفير السكن الحضاري واللائق لسكان دبي، مؤكداً استمرار تعاون الجمعية من أجل دعم إسكان المواطنين الأقل دخلاً، لتعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي.