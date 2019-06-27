3 ورش لزهرات «مرشدات الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

نظمت مفوضية مرشدات الشارقة ثلاث ورشات عمل لمنتسباتها من فئة الزهرات (7-11 عاماً)، خلال شهر يونيو الجاري، بهدف تعزيز قدراتهنّ البدنية والذهنية وتنمية مهاراتهنّ الإبداعية، بما يتماشى مع استراتيجية المفوضية، الرامية إلى بناء جيل من الفتيات المثقفات القادرات على تحقيق مستقبل حافل بالنجاح والتميز.

وتضمنت الورشات سلسلة من التمرينات البدنية والنشاطات الذهنية المتنوّعة، التي تهدف إلى استشكاف قدراتهنّ الكامنة وصقل مواهبهنّ، حيث تحصل المشاركات في نهاية كل ورشة على شارة المفوضية تكريماً لهنّ. وجاءت الورش على الشكل التالي: جلسات اليوغا، ورحلة اللياقة، وورشة الكتابة الإبداعية.