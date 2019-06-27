«صيف أبوظبي» يعود بموسم عروض مميزة

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن إطلاق باقة من الفعاليات والأنشطة الممتعة لموسم الصيف، حيث يمكن لسكان العاصمة وزوارها الاستمتاع بتجارب تسوّق وتناول طعام وترفيه مذهلة. تنطلق مبادرة #صيف_أبوظبي اليوم حتى الثالث من أغسطس المقبل، لتقدّم عروضاً ترويجية مذهلة لوجهات الألعاب والمتاحف والفنادق والمطاعم، تضمن للعائلات والأصدقاء والزوار أنشطة مليئة بالمرح بعيداً عن حرارة الصيف. بينما يقدم موسم عروض أبوظبي تخفيضات وجوائز الصيف، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في الفترة الممتدة بين 18 يونيو والثالث من أغسطس، بمشاركة 21 مركز تسوّق في أبوظبي والعين، حيث يمكن للجميع الفوز بأروع الجوائز والاستفادة من خصومات مميزة.

وقال مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعيد راشد السعيد: «الاستمتاع هو العنوان العريض لصيف أبوظبي هذا العام، سواء كان التسوّق في مراكزنا التجارية الشاسعة، أو التعرف إلى مختلف الثقافات في المتاحف، أو الانغماس في فخامة ضيافة الفنادق، أو البحث عن المغامرة في مدن الملاهي المثيرة، نحن متأكدون أن أهالي أبوظبي سيختبرون المتعة بكل أطيافها هذا الصيف».