«الغاليريا جزيرة المارية» يطلق «تذوّق والعب وتسوّق وتدلّل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز الغاليريا - جزيرة المارية، حملة «مدينتنا وجهتك»، التي تهدف إلى إلقاء الضوء على كل ما تقدمه وجهة التسوّق والمطاعم والترفيه في قلب العاصمة أبوظبي.

وقال المدير الإداري لشركة غلف ريليتد دانيال باري: «إن الحملة تعدّ احتفاءً بالتراث الغني والتنوّع في أبوظبي، وبصفتنا مطوّراً عقارياً في المدينة، ابتكرنا قسماً جديداً في الوجهة مع أخذ المجتمع في الحسبان، لكي نضع الأفضل في مجالات الترفيه والتسوّق والطعام تحت سقف واحد».

وأضاف: «تقوم الحملة على أربعة مفاهيم أساسية، هي: تذوّق والعب وتسوّق وتدلّل وسيختبر عملاؤنا وضيوفنا كل واحد منها. وسيكون القسم الجديد مكاناً مثالياً لأفراد المجتمع لرسم الذكريات برفقة العائلة والأصدقاء».