شرطة أبوظبي تشارك في فعالية «بركة الدار»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شاركت شرطة أبوظبي في فعالية «بركة الدار»، التي تركّز على الاهتمام بكبار المواطنين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية فرع أبوظبي.

وأوضح المقدم مصبح الكعبي، نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات، أن الفعالية تأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية بالتزامن مع عام التسامح 2019. وشارك في الفعالية قسم الموروث الشرطي بعرض للسيارات والملابس القديمة لشرطة أبوظبي، وقدمت مديرية الطوارئ والسلامة العامة محاضرات توعوية، إلى جانب مشاركة إدارة التفتيش الأمني k9 بعروض للكلاب البوليسية، وقسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بجلسة حوارية مع كبار الموظفين.