الإمارات للشحن الجوي نقلت أنظمة صوتية لـ 300 دار سينما

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وفرت الإمارات للشحن الجوي فرصة مجزية أمام شركة كريكس الأسترالية، لدخول أسواق جديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، ما أسهم في نمو إيرادات هذه الشركة الأسترالية العائلية، التي تصنع مكبرات الصوت الخاصة بدور السينما والمسرح المنزلي، وتوسيع رقعة انتشار المنتجات الأسترالية عبر العالم.

وتحتوي أكثر من 3500 دار سينما في جميع أنحاء العالم، حالياً، على أنظمة «كريكس» الصوتية، بما في ذلك ما يزيد على 300 دار عرض في الشرق الأوسط. وتتوقع الشركة أن تقوم بتركيب أنظمة صوتية في 200 دار سينما أخرى بالمنطقة، خلال العامين المقبلين. وارتفعت عائدات «كريكس» من الصادرات، بعد دخولها في شراكة مع الإمارات للشحن الجوي إلى نحو النصف، في حين كانت الصادرات تشكل قبل ذلك 30% فقط من العائدات. وقال مدير الإمارات للشحن الجوي في أديليد، جيسون براون: «تتمتع الإمارات للشحن الجوي بتاريخ حافل في تمكين الشركات الأسترالية، مثل كريكس، من بالمنافسة في الأسواق العالمية التي أصبحت اليوم أكثر تداخلاً. وقد أتحنا للعديد من الشركات الأسترالية سهولة الوصول إلى عملائها الحاليين، ودخول أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل أسطولنا الحديث ومنتجاتنا المتخصصة التي تخدم صناعات متعددة كالأدوية والمنتجات سريعة العطب والسيارات، والتزامنا بتزويد عملائنا بخدمات متفوقة. ونظراً لاشتهار المنتجات الأسترالية بجودتها، فإن الشراكة مع الإمارات للشحن الجوي ناجحة للطرفين». وتدير الإمارات للشحن الجوي مجموعة من مرافق سلسلة الشحن المبرد الحديثة، في مركزي «الإمارات سكاي سنترال» في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، بما في ذلك 25 ألف متر مربع مساحة تخزين يمكن التحكم في درجة حرارتها، وشاحنات نقل بري مبردة خاصة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بين المطارين. وتعمل الإمارات للشحن الجوي في أستراليا منذ عام 1996. وقد نقلت العديد من الشحنات القيّمة، مثل أول بيانو في أستراليا، من سيدني إلى لندن. وتستخدم الناقلة طاقة الشحن المتاحة على رحلات طائرات الركاب وأسطولها من الطائرات المخصصة للشحن، وتسير ثلاث رحلات شحن أسبوعياً إلى سيدني بطائرات بوينغ 777، التي تزيد حمولتها على 100 طن.