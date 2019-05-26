«الإمارات للمزادات» تجمع موظفيها وأسرهم على مائدة رمضانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في أجواء أسرية تكرّس مفهوم التآلف والترابط الاجتماعي، نظمت شركة الإمارات للمزادات مساء أول من أمس، حفل إفطار جماعي لموظفيها وأُسرهم في فندق العنوان بدبي، احتفاء بشهر رمضان المبارك، وتزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني.

حضر الإفطار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، عبدالله مطر المناعي، وجمع من الموظفين والموظفات.

وقال المناعي: «تتزامن احتفالية هذا العام مع يوم غالٍ على نفوس كل من يعيش على هذه الأرض، إنه يوم زايد للعمل الإنساني هذه المناسبة العزيزة التي نحرص على إحيائها من خلال فعل الخير والبذل والعطاء».