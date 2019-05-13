موظفو «أبوظبي للإعلام» يضخون 19 ألف لتراً من المياه في «سقيا الأمل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استجابة لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شارك أكثر من 200 موظف من «أبوظبي للإعلام» في سباق «سقيا الأمل»، حيث نجحوا في ضخ 19 ألفاً و740 لتراً من المياه عبر جهاز ضخ المياه الافتراضي.

جاء ذلك، خلال فعالية خاصة أقيمت في مقر الشركة بأبوظبي، بحضور الدكتور علي بن تميم، مدير عام «أبوظبي للإعلام»، ومديري الإدارات والأقسام، حيث عمل الموظفون على ضخ أكبر كمية ممكنة عبر الجهاز الذي قدمته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وتأتي المشاركة الواسعة للموظفين في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، التي تسعى من خلالها إلى ترسيخ العمل الخيري والإنساني والمجتمعي كإطار عمل ثابت في جميع المبادرات التي تشارك فيها الشركة.

وقال مدير عام «أبوظبي للإعلام»، علي بن تميم: «إن هذه الدعوة الكريمة لصحاب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تترجم رسالة سموّه في صناعة الأمل في المنطقة والعالم، وذلك عبر دعم جهود العطاء أينما كانت، وحشد الموارد والطاقات للنهوض بالمجتمعات في شتى المجالات التنموية، والاستثمار في القطاعات التي تسعى إلى بناء الإنسان وتمكينه». وأضاف: «الهدف ليس الفوز في هذا السباق فحسب، بل توفير الفرصة للموظفين للوفاء بدورهم الإنساني، وترسيخ قيم الخير والعطاء التي تميز المجتمع الإماراتي بشكل كامل، وهي قيم رسخت سمعة الدولة في المجال الإنساني والخيري، وتصدرت من خلالها مختلف مؤشرات العطاء والدعم لجميع المستضعفين والأقل حظاً حول العالم، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنسية».