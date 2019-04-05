مأدبة عشاء بمناسبة التخرّج

المصدر: أبوظبي - الإمارت اليوم

أقام جاسم حسن عبدالله الشحي، حفل عشاء بمناسبة تخرج ولديه المهندس سلطان جاسم الشحي من الولايات المتحدة الأميركية، والملازم راشد جاسم الشحي من كلية الشرطة الدفعة (29) في أبوظبي.

وقام جاسم الشحي بتوجيه الدعوة عبر أبنائه إلى أكثر من 40 خريجاً من زملائهم وخريجي دفعاتهم مع آبائهم، حيث قام هو والحضور بالاحتفاء بهم وتهنأتهم جميعاً مع أبنائه، واصفاً إياهم بأنهم كلهم أبناء الدولة وأبناء زايد، الأمر الذي رسم الفرحة على وجوه جميع الحضور، وغلّف الاحتفال بطابع التسامح والتعايش السلمي الذي نعيشه في دولة الأمن والأمان. حضر الحفل، الذي أقيم في إمارة أبوظبي، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، ولفيف من الأهل والاصدقاء، وتخللت الحفل عروض فنية من وحي التراث الإماراتي شارك فيها الخريجون وذووهم وعدد كبير من المدعوين والحضور.