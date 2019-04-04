«النعيمي الخيرية» تعزز معارف الأطفال الأيتام ضمن برنامج الربيع

المصدر: عجمان - وام

نفذت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بعجمان عدداً من البرامج العلمية والمعرفية ضمن برنامج الربيع لدعم وتشجيع الأطفال الأيتام على العلم والمعرفة والابتكار والابداع، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية والاجتماعية.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام للمؤسسة، إنه تم تنفيذ مشروع برنامج الربيع الذي يستهدف الأطفال الأيتام المكفولين لدى المؤسسة والممتد من 3 مارس الماضي ولغاية 4 ابريل الجاري، ويسهم في دعمهم علمياً وبحثياً ومعرفياً. وشمل البرنامج محاور رئيسة عدة منها برنامج الأذكياء للحساب العقلي العالمي، وبرنامج الروبوت والكمبيوتر، وبرنامج الخط العربي بالاضافة إلى توفير ألعاب ترفيهية ورياضية متكاملة وتُقام جميع الفعاليات في مدرسة عجمان الخاصة، التي نثمن دعمها وحرصها على إنجاح البرنامج من خلال استضافتها للأطفال. وأكدت الشيخة عزة النعيمي حرص مجلس أُمناء المؤسسة على توفير كل ممهدات النجاح لكل المشاريع والبرامج الرامية إلى تشجيع وحث الأطفال الأيتام على اكتساب المعرفة والعلوم والتميز فيها.