33 عريساً في «أفراح دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، مساء أول من أمس، العرس الجماعي المشترك العاشر لدوائر دبي المحلية (أفراح دبي)، الذي أقيم في حديقة زعبيل بدبي لـ33 عريساً من العاملين في بلدية دبي، وهيئة الصحة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، إن «الحفل يأتي تجسيداً لتوجهات حكومة دبي نحو بناء مجتمع ينعم بالرخاء والفرح، وتسوده قيم التعاضد وتوطيد العلاقات والمحبة بين أبناء وطننا الغالي». وأكد حرص البلدية على المشاركة في هذه المبادرة المتميزة، لما لها من أهمية مجتمعية فريدة، باعتبارها الخطوة الأولى التي يتخذها شباب الوطن في بناء وتكوين أسرهم.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي، الدكتور يونس كاظم، إن «العرس الجماعي يمثل قيمة تعزز دعائم وأسس بناء المجتمع لدى أبناء الدولة، وتشجع الشباب وتحفزهم على تحمّل المسؤولية والإقبال على الزواج، وتكوين الأسرة».

من جانبه، ثمّن المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مدير عام الدائرة بالإنابة، الدكتور عمر الخطيب، المبادرة والرعاية الأبوية لأبناء وبنات الإمارات، وتعزيز قدرات الشباب وإمكاناتهم، من أجل الوصول إلى بناء أسرة سعيدة متكاملة.

وتضمّن الحفل فعاليات عدة، ووجّه أحد العرسان كلمة شكر إلى سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على رعايته للحفل. كما ألقى الشاعر علي الخوار قصيدة احتفالاً بهذه المناسبة.