«فرسان التسامح» تختتم أعمالها في جامعة العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

اختتمت الدورة الرابعة من برنامج «فرسان التسامح»، الذي تنظمه وزارة التسامح في جامعة العين للعلوم والتكنولجيا فعالياتها، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، وشارك بها ما يزيد على 55 شخصاً من أساتذة الجامعات والموظفين بالجامعة والعاملين بالهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية بمدينة العين، حيث حصل المشاركون على أكثر من 25 ساعة تدريب على مدار الأيام الثلاثة تنوّعت بين المحاضرات النظرية، والورش العملية، وجلسات العصف الذهنى، التي تشكل في مجملها منهجاً متكاملاً يرسم ملامح الشخصية المتسامحة.

وقالت المدير العام بمكتب وزير التسامح، عفراء الصابري، إن «تنظيم دورتين متتاليتين لأهالي العين، يأتي استجابة من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، لرغبات أعداد كبير من الطلاب والموظفين بالعين فب المشاركة ببرنامج فرسان التسامح، حيث ركز البرنامج على رفع حالة الوعي المجتمع بقيم التسامح والتعايش». وأضافت الصابري أن «فرسان التسامح» يضم خبراء عالميين ومحليين، ويتناول فكر التسامح ومنطلقاته بأسلوب علمي، يجعل من فارس التسامح شخصية إيجابية ومؤثرة في مجتمعها، موضحة أن «الأثر الإيجابي لبرنامج فرسان التسامح، خلال الدورات الأربعة السابقة، يجعل وزارة التسامح أكثر حرصاً على تطويره، واستمراريته خلال المرحلة المقبلة».