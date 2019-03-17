20 جناحاً تحتفي بقيم التسامح في «فيلادلفيا دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بـ20 جناحاً تبرز التعايش والتنوّع الحضاري، في دولة الإمارات، احتفت مدرسة فيلادلفيا الخاصة بدبي، بقيم التسامح، وسط حضور لافت من الطلبة وأولياء الأمور.

وتزامناً مع «عام التسامح» نظمت المدرسة، أخيراً، فعالية خاصة حملت عنوان «يوم التسامح»، تأكيداً على قيم التعايش التي أرسى دعائمها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وضمت الفعالية 20 جناحاً، تُمثّل 20 دولةً، وشهدت حضوراً لافتاً من الطلبة وأولياء الأمور الذين أمضوا يوماً مبهجاً مع العروض الفلكلورية الحية للدول المشاركة، والتي عبرت عن التنوّع الثقافي والحضاري العالمي على أرض الإمارات، ويعكسها مجتمع مدرسة فيلادلفيا. وأتاحت الفعالية الفرصة لجميع المشاركين من الطلاب والموظفين والعائلات والضيوف الاطلاع على ثقافات وعادات وجوانب متنوعة من تراث وثقافات العديد من المجتمعات والبيئات الممثلة في مجتمع المدرسة، إذ شاركت فيها فرق للفنون الشعبية وقدمت خلالها مأكولات شعبية في كل دولة، وارتدى طلبة كثيرون أزياء وطنية لمجتمعاتهم. كما حضرت أنشطة فنية متنوعة، من بينها لوحات تراثية إماراتية، وعروض للتنورة المصرية، والدبكة اللبنانية، بالإضافة إلى استعراضات من الأردن وفلسطين والعراق وسورية والهند وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية وأرمينيا، والتي تفاعل معها الجمهور.