رزان المصرية تتذوّق.. وتربح «باترول 2019»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مهرجان دبي للمأكولات عن أسماء الفائزين بجوائز العرض الترويجي «تذوّق واربح»، ضمن فعاليات الدورة السادسة، التي اختتمت أخيراً في حفل خاص أقيم بموقع فعالية «swyp كانتين الشاطئ». وحصدت رزان أشرف (مصر) الجائزة الأولى، وهي عبارة عن سيارة نيسان باترول جديدة من طراز 2019، مقدمة من مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالإضافة إلى 50 محظوظاً، فازوا بقلائد مقدمة من مجوهرات «جوهرة».

وتضمّنت نسخة 2019، من مهرجان دبي للماكولات، والتي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الأنشطة والفعاليات التي لاقت إقبالاً جماهيرياً لدى سكان وزوار دبي من الذواقة ومحبي الطعام، الذين حظوا عبر 17 يوماً متتالياً بفرصة الاستمتاع والتعرف إلى أصناف الأطعمة والمشروبات المتنوعة من حول العالم.

وتمكّن عشاق الطعام من اختبار تجارب مذاقية في «swyp كانتين الشاطئ» على شاطئ جميرا خلف سنسيت مول، وهي فعالية جديدة تضمّنها المهرجان هذا العام. أما عشاق القهوة فاستمتعوا بمذاقات القهوة الحصرية، التي ابتكرها أبرز المقاهي في دبي.