افتتاح معرض التوظيف التاسع في جامعة الغرير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح رئيس جامعة الغرير، الأستاذ الدكتور باسم الذهبي، أمس، يرافقه عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، معرض التوظيف التاسع، الذي نظمه مكتب التخطيط المهني وخدمات التوظيف بالجامعة، وذلك لتدريب وتوظيف الطلاب والخريجين في مجالات تخصصهم، كما استضافت الجامعة وثيقة الولاء والانتماء لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وشارك بالمعرض نحو 60 مشاركاً من ممثلي الشركات، و27 شركة ومؤسسة، وحضره عدد كبير من طلاب وخريجي الجامعة من كل التخصصات.

وفي السياق نفسه، أعرب بعض المؤسسات عن حرصها على المشاركة السنوية في المعرض، فيما أشاد البعض بحيوية وقدرة طلاب وخريجي جامعة الغرير على تفاعلهم الإيجابي مع المقابلات، التي تستهدف استقطاب وتوظيف كوادر مؤهلة من خريجي الجامعة لسوق العمل.