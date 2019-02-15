«التسجيل العقاري» تحتفل بموظفيها المبتكرين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار لعام 2019، وتماشياً مع رؤية الدولة واستراتيجيتها في نشر مفاهيم الريادة والابتكار على مستويات العمل الحكومي كافة، نظمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أمس، وللعام الثاني على التوالي، حفلاً خاصاً لتوزيع جائزة الابتكار لموظفي الدائرة، كرمت خلاله موظفيها المبتكرين؛ سعياً منها لترسيخ ثقافة الريادة والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية.

وشمل الحفل الختامي للجائزة الذي أقيم في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، الإعلان عن أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى كأفضل موظفين في الدائرة لتقديمهم مشاريع وأفكاراً مبتكرة جديدة تسهم في رفع مستوى العمل بالدائرة، وتساعد على تقدم وتطور قطاع الأعمال في الإمارة، ما يقود إلى تعزيز موقع الدولة الريادي على مؤشرات التنافسية العالمية.

وفاز بالمركز الأول فريق عمل مكون من عبيد عبدالرحمن المظلوم السويدي، وسعود عبدالعزيز محمد الخيال، ومحمد عبدالعزيز عبدالله الياسي، عن مشروعهم المبتكر «بوابة المطورين العقاريين»، بينما فاز بالمركز الثاني الموظف عبيد عبدالرحمن المظلوم السويدي عن مشروعه المبتكر «ملاكي»، أما الموظف فراس فتحي أبوشاويش ففاز بالمركز الثالث عن مشروعه المبتكر «واتس أب الأعمال».

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن هذه الجائزة تأتي ضمن سعي إمارة الشارقة بقيادتها الرشيدة إلى المضي بخطى واثقة على طريق التميز والريادة العالمي، عبر توظيف الابتكار وترسيخه كمنهجية عمل، وأسلوب حياة في القطاعات الحكومية كافة.