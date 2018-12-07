«دبي للثقافة» تكرّم 83 متطوعاً في «مسرح الشباب»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أقامت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، أخيراً، حفلاً خاصاً في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بحضور المدير العام بالإنابة، سعيد النابودة، والمستشار الدكتور صلاح القاسم، لتكريم 83 متطوعاً شاركوا في مهرجان دبي لمسرح الشباب 2018 - الدورة الـ12.

وجاء هذا الحفل اعترافاً بالدور الكبير الذي قام به المتطوعون من فريق «أسعد شعب» التطوعي، وإسهاماتهم في النجاح الكبير الذي حققته النسخة الـ12 من مهرجان دبي لمسرح الشباب 2018، وذلك في الفترة من السادس إلى 17 أكتوبر 2018، كما أظهرت هذه المجموعة من الفتيات والشباب أعلى مستويات الجدية والالتزام، والاحتذاء بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في القيم التي عاشها، وتجسيدها من قبلهم في كل زاوية من زوايا المهرجان، بالإضافة إلى أنهم أسهموا في تقديم الدعم اللازم للجنة المنظمة والفرق المسرحية المشاركة والزوار، بكل حماس ورغبة في تقديم الأفضل، والحرص على إظهار الحدث بشكل متقن بروح الفريق الواحد.

وشارك على قائمة المتطوعين، رئيس الفريق، أحمد سعيد المسكري (35 عاماً) من مدينة العين، حيث يؤكد أن دافعه للمشاركة كان حب التطوع من خلال الانضمام لفريق «أسعد شعب» التطوعي الذي ترأسته حمدة العامري. وكان القائد المسؤول عن المتطوعين خلال المهرجان، كما أن شغفه بالمشاركة لم يحُل بينه وبين صعاب المسافات بين سكنه وموقع المهرجان.

ومن بين هؤلاء المتطوعين حصة علي درويش الشحي من دبي (30 عاماً)، وخليفة موسى (23 عاماً) من إمارة الفجيرة، وعمر عبدالمطلب، وهو طالب في كلية التقنية العليا (21 عاماً)، وسارة سلمان جوهر من دبي ( 25 عاماً).