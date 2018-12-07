«يوم عائلي للصقارة» في قصر المويجعي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «اليوم العائلي للصقارة» في قصر المويجعي بالعين، يوم غد، احتفاءً بتراث الصقارة المدرج على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة «اليونسكو».

وتبدأ الفعاليات من الساعة الرابعة عصراً وتستمر حتى التاسعة مساءً، وتتضمن مجموعة من ورش العمل التفاعلية والجلسات التدريبية المبسّطة لكل الأعمار لتجربة التعامل مع الصقور، والتعرف إلى أساسيات هذه الرياضة التراثية، وأهميتها الثقافية والتاريخية، حيث سيتسنى للزوار تجربة ترويض الصقور للصيد والتعامل معها وإطعامها.

وستقام خلال الفعالية مجموعة متنوّعة من الأكشاك التراثية في أرجاء قصر المويجعي، التي توفر مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات الشعبية الإماراتية الشهيرة، إضافة إلى الهدايا التذكارية ومستلزمات الصقارة، في أجواء عائلية ترفيهية.

يذكر أن الفعالية المجتمعية تستقبل كل أفراد العائلة والدخول مجاناً.