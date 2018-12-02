«دبي مول» يحتفل باليوم الوطني الـ 47

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم «دبي مول» باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية، خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

وستحتضن منطقة الواجهة المائية في «دبي مول» مجلساً كبيراً، يمكن للزوار التعرف فيه إلى أصول الضيافة العربية التقليدية مع القهوة العربية والتمور. كما تشهد هذه المنطقة عروضاً ثقافية، تتضمن أصول صيد اللؤلؤ في تحية لتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. وعروض الصقور لتسليط الضوء على جماليات الطير الوطني. ويمكن للعائلات الاستمتاع بفعاليات الرسم بالحناء، واختيار التصاميم التقليدية أو الحديثة، بحسب أذواقهم.

أما قاعة السوق، فستكون وجهة عائلية للتعرف إلى الفنون والحرف المستوحاة من مناسبة اليوم الوطني، مثل صناعة الأقنعة الملونة بألوان العلم الإماراتي، والرسم على عصا العيالة المستخدمة في رقصات العيالة التراثية. وبالقرب من قاعة السوق، يمكن للزوار التوجه إلى معرض يتم تنظيمه بمناسبة عام زايد من قبل وطني الإمارات، وذلك من 1 إلى 15 ديسمبر. ويأخذ هذا التركيب الفني التعليمي الزوار في رحلة فريدة عبر تاريخ الدولة، وإنجازات الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدور الجوهري الذي لعبه في تأسيس الدولة.

وبالقرب من منصة عرض الأزياء، يتعرف الزوار إلى حرف تلوين الأصداف، وفنون الخط العربي، ويحصلون على تذكارات مميزة.

وعلى امتداد عطلة اليوم الوطني، يقدم «دبي مول» للضيوف عروض رقصات اليولة التراثية، التي يقدم فيها المؤدون استعراضات مميزة على أنغام الموسيقى التقليدية. وسيجري أيضاً توزيع الأعلام الوطنية والأوشحة والشعارات المستوحاة من المناسبة على الزوار.

ومن ممشى الواجهة المائية، يمكن للضيوف الاستمتاع بالعروض الرائعة التي ستشهدها واجهة LED على برج خليفة، بمناسبة اليوم الوطني، في حين تقدم نافورة دبي عرضاً خاصاً على وقع النشيد الوطني للدولة.