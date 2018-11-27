«الإمارات اليوم» تهدي كتاب «علّمني زايد» إلى طلبة «الأميركية للإبداع العلمي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قدّمت «الإمارات اليوم» عدداً من نسخ كتابها «علّمني زايد»، الذي أنتجته برعاية شركة «اتصالات»، بمناسبة «عام زايد»، إلى طلبة في المدرسة الأميركية للإبداع العلمي في اللية، أخيراً، ويتضمن مجموعة من القصص تسرد لقطات من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويهدف الكتاب إلى تعريف النشء بمؤسّس الدولة. وقالت مديرة المدرسة «الأميركية للإبداع العلمي ـ فرع اللية»، ريم بوظو: «سعدنا بزيارة جريدة (الإمارات اليوم)، وبلفتتها الكريمة، بتقديم مجموعة كتب من إصدار (علّمني زايد) لطلبة المدرسة، ونحن نساند هذا التوجه الذي يرتقي بالوعي الوطني والمعرفي للطالب، بما يقدم الكتاب من سرد تاريخي يعزّز الولاء والانتماء للوطن وقيادته التاريخية والحالية، فمن المهم أن يعرف الطلبة، باعتبارهم قادة المستقبل، تاريخ نشأة الوطن والمسيرة الطويلة والممتدة التي قطعها الوالد المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ليضع القواعد التي ارتفع عليها بنيان دولة الإمارات، ولتعلو مكانتها بين الأمم كما هي عليه اليوم». وأضافت بوظو «يتميز هذا الإصدار الرائع بقدرته على جذب انتباه الطالب، وتعزيز شغفه بالقراءة والاطلاع بأسلوبه الشائق وصوره الأرشيفية، ونعتقد أن كتاب (علّمني زايد) يعتبر إضافة نوعية إلى مكتبتنا المدرسية». وأبدى الطلاب سعادتهم بالكتاب، ورحوا يتبارون في قراءة أجزاء منه، فور تسلمهم نسخهم.